Так люблю, что задушу: горячее прощание парочки перед задержанием

В ночь на 28 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о неком мужчине на улице Августа Домбровского, который во время ссоры начал душить свою возлюбленную.

Приехав на место происшествия, представители правопорядка недалеко от игорного зала заметили подвыпившую парочку. Для выяснения обстоятельств, оба были задержаны.

Пара не скрывала, что недавно ругалась, но уже все разногласия разрешили. Женщина сказала, что и сама бы вызвала полицию, если бы это потребовалось.

При проверке оказалось, что женщина находится в розыске. Узнав, что женщина должна проследовать в участок, пара бросилась в объятия друг к другу и начала страстно целоваться.

Пара не могла расстаться и после нескольких замечаний полиции. Мужчина проводил свою возлюбленную, которую только что душил, до полицейской мужчины и пообещал ее дождаться из тюрьмы.

Полиция дала время влюбленным попрощаться. После этого женщину сопроводили в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.