Литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов из России и латыша-проводника

В четверг вечером литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов из России и их проводника - гражданина Латвии.

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), нелегалы были обнаружены при проверке легкового автомобиля «Mercedes Benz E200», следовавшего в направлении Польши.

Личные документы 58-летнего водителя транспортного средства, такси с латвийскими регистрационными номерами, а также документы на машину были в порядке.

При проверке пяти пассажиров выяснилось, что они являются гражданами России, у которых имеются лишь документы просителей политического убежища в Латвии. Эти документы не предоставляют права иностранцам выезжать за пределы упомянутого государства.

Вместе с молодой парой россиян в автомобиле находились трое их несовершеннолетних детей.

В отношении водителя-гражданина Латвии возбуждено уголовное расследование в связи с незаконным провозом людей через государственную границу.

В пятницу будет решаться вопрос о передаче задержанных иностранцев Латвии.