В Рижском регионе на двухлетнюю девочку упал телевизор

В пятницу в Рижском регионе в больницу была доставлена двухлетняя девочка, которой на ногу упал телевизор, сообщает агентство ЛЕТА.

В Курземе помощь медиков потребовалось семилетнему мальчику, упавшему с качелей. Ребенок упал с высоты полутора метров, у него констатирована травма спины.

В Рижском регионе в больницу попал и трехлетний мальчик, который получил термические ожоги, вылив на себя емкость с горячей жидкостью.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1069 вызовов, 187 из которых были связаны с травмами.