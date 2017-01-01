Даугавпилс: мужчина осужден на 17 лет за убийство и изнасилование пенсионера

Суд Даугавпилса приговорил к 17 годам тюрьмы мужчину, который в июне прошлого года во время совместного распития алкоголя убил и изнасиловал мужчину 1951 года рождения.

Убийца и его жертва вместе в квартире распивали алкоголь, когда вдруг один из них в порыве гнева стал кулаками бить жертву по голове. Отмечается, что убийство было совершено с особой жестокостью: убийца пытался пальцами выдавить своей жертве глаза.

Более того, во время убийства преступник изнасиловал жертву, попутно нанося тому удары. В итоге убийца забил своего собутыльника до смерти. Всего эксперты насчитали не менее 83 ударов. Убийцу задержали в тот же день.

Суд принял решение осудить преступника на 17 лет тюремного заключения с пробационным контролем на 4 года и 6 месяцев. Также убийца должен заплатить компенсацию за моральный вред в размере 5000 евро.