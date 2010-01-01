Прошедшие сутки на латвийских дорогах: 62 ДТП, 10 пострадавших, 641 протокол

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 62 ДТП, 10 человек в ДТП пострадали, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

В субботу 17 ДТП было зарегистрировано в Риге, 14 - в Видземе, 13 - в Земгале, по 9 - в Курземе и Латгале.

Семь человек пострадали в ДТП в Риге, два - в Земгале, один - в Видземе.

За сутки полиция задержала 17 автоводителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: двух - в Земгале, трех - в Курземе, четырех - в Латгале, восьмерых - в Риге.

Составлено 287 протоколов об административном нарушении за превышение разрешенной скорости движения.

За прошедшие сутки полицейские оформили 641 протокол о нарушениях правил дорожного движения.