Пьяный турист разделся до носков в Старой Риге

6 мая около 20.00 часов вечера сотрудники Муниципальной полиции Рижского центра городского видеонаблюдения заметили мужчину, который на площади Ливов в Старой Риге полностью разделся, оставив только носки. Об этом сообщает полиция Рижского самоуправления на своей страничке в Facebook.

На место ЧП отправился ближайший патруль полиции. Когда стражи порядка прибыли в Старую Ригу, нарушитель уже успел одеть рубашку и трусы. Полиция задержала нарушителя.

В ходе проверки данных выяснилось, что нарушитель городского спокойствия - турист из Великобритании. Мужчина отдыхал в компании друзей. Молодые люди объяснили, что они не собирались мешать отдыхающим в центре и стриптиз в общественном месте - всего лишь шутка.

Тест на алкоголь показал у веселого туриста 2,77 промилле в крови. За шутку мужчине придется раскошелиться на 250 евро.