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Клубничный неадекват: женщина на рынке раскидала 52 кг сочной ягоды

TVNET
Фото: Valsts policija

Странное дело развернулось на Рижском центральном рынке - некая дамочка 27 лет от роду решила угоститься клубникой, при этом платить за съеденное она не планировала. На замечание продавца о том, что пробовать клубнику можно, но, если хочется поесть, то придется заплатить, разгневанная посетительница рынка повалила на землю весь стенд с клубникой. На стенде находились 52 кг сочной ягоды!

Ягоды рассыпались, а хулиганка решила бежать.

Коллеге потерпевшей удалось беглянку поймать и задержать. Явилась полиция и доставила буйную воровку ягод в участок. Ранее в поле зрения полиции женщина не поступала.

По факту случившегося начат уголовный процесс по 185 статье - о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества. За такое нарушение законом предусмотрено лишение свободы до 2-х лет или кратковременное лишение свободы, а также принудительные работы или денежный штраф.

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