Клубничный неадекват: женщина на рынке раскидала 52 кг сочной ягоды

Странное дело развернулось на Рижском центральном рынке - некая дамочка 27 лет от роду решила угоститься клубникой, при этом платить за съеденное она не планировала. На замечание продавца о том, что пробовать клубнику можно, но, если хочется поесть, то придется заплатить, разгневанная посетительница рынка повалила на землю весь стенд с клубникой. На стенде находились 52 кг сочной ягоды!