Клубничный неадекват: женщина на рынке раскидала 52 кг сочной ягоды

Странное дело развернулось на Рижском центральном рынке - некая дамочка 27 лет от роду решила угоститься клубникой, при этом платить за съеденное она не планировала. На замечание продавца о том, что пробовать клубнику можно, но, если хочется поесть, то придется заплатить, разгневанная посетительница рынка повалила на землю весь стенд с клубникой. На стенде находились 52 кг сочной ягоды!
Ягоды рассыпались, а хулиганка решила бежать.
Коллеге потерпевшей удалось беглянку поймать и задержать. Явилась полиция и доставила буйную воровку ягод в участок. Ранее в поле зрения полиции женщина не поступала.
По факту случившегося начат уголовный процесс по 185 статье - о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества. За такое нарушение законом предусмотрено лишение свободы до 2-х лет или кратковременное лишение свободы, а также принудительные работы или денежный штраф.