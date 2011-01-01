Полиция в Риге поймала 11-летнего водителя

В воскресенье (6 мая) сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) остановили легковой автомобиль, за рулем которого был 11-летний ребенок.

Патрулируя улицы Старой Риги, около 7 утра сотрудники РМП заметили машину Volkswagen, водитель которой нарушил несколько правил дорожного движения.

Когда автомобиль остановился, оказалось, что за рулем был 11-летний мальчик. В машине он находился один.

Вскоре к машине подошел мужчина и пояснил, что разрешил внуку покататься на машине, пока сам работает неподалеку. На место вызвали сотрудников Госполиции.