Bezvests.lv ищет мальчика Яниса в болоте под Краславой: Верим, что скоро найдем его

Это трагическое событие произошло 5 лет назад, когда два подростка убежали из Резекненской больницы и во время прогулки по лесу, один мальчик - Янис Ткаченко - провалился в трясину.

По просьбе полиции 13 добровольцев Bezvests.lv отправились в Краславский район на поиски 12-летнего ребенка, возможно, утонувшего в болоте.

Волонтеры Bezvests.lv тщательно проверили квадрат, в котором мог утонуть мальчик, объехали на лодках берега болотистого озера,а мало проходимых местах использовали специальные болотоходы.

Две группы добровольцев параллельно обследовали береговую линию и заболоченные участки местности, одна - с аппаратурой для подводных исследований, другая - в сцепке обследовала болотистые участки пешим ходом - в болотоходах. Сложность операции была еще и в том, что в илистом озере в заболоченных участках обнаружилось двойное дно при глубинах до 2 метров, поэтому исследовать до конца многие участки не удавалось.

Были задействованы и силы кинологов: Гунтис Скроделис с собакой обошли окрестности, обследуя территорию вокруг озера. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Окрестности осмотрели и сверху - с помощью дрона.

В самых подозрительных глубоких местах водоема проверили дно сонаром и эхокамерой. Подозрительные предметы были подняты на поверхность, но версии не подтвердились.

Самые сложные для наружного обследования участки взяли на себя водолазы Bezvests.lv - Виталий Петерсон и Евгений Корсунь. Им пришлось погружаться в очень сложных условиях - видимость в илистой среде была минимальной - практически нулевой, и работать подводникам приходилось на ощупь, погружаясь в несколько этапов.

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К сожалению, поиски не дали результата, с наступлением темноты их пришлось прервать.

Руководитель BEZVESTS.LV Александр Фаминский убежден, что в ближайшее время останки утонувшего в болоте ребенка удастся найти и поднять на поверхность. Осталось всего пара мест, где добровольцы еще не проверили.

«Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что искать в болоте бессмысленно. От себя могу сказать, что именно при поисках в болотистой местности есть серьезные шансы найти человека. Тело мумифицируется в бескислородной среде. Я лично знаю людей, которые находили в болоте тела, пролежавшие там 40 лет. И они отлично сохранились. Я хотел бы, наконец, поставить в этом деле точку, поскольку знаю, как переживает мать. Она постоянно думает о пропавшем сыне, знаю, потому что мы поддерживаем с ней связь. Хотелось бы, чтобы, наконец, наступила ясность. Если тело мальчика там, его нужно найти, поднять и похоронить по христианским традициям.»

Через несколько дней добровольцы планируют в Краславской волости поиски продолжить.