В Риге водитель обнаружил на улице двухлетнего ребенка, ушедшего от воспитателя

7 мая, около 11:00, сотрудники Зиемельского райна Рижской муниципальной полиции получили информацию о дошколенке на улице Дунтес, который шел по улице без сопровождения взрослых. Для выяснения обстоятельств на место событий была направлена ближайшая машина автопатруля Рижской Муниципальной полиции.

Стражи порядка на месте события встретили вызвавшую полицию женщину и двухлетнего ребенка.

Женщина рассказала, что когда она ехала, ее внимание привлекала маленькая девочка в отражающем жилете. Ребенок один шел по тротуару и чуть не попал под троллейбус. Женщина немедленно остановил свой автомобиль, поспешила к девочке и вызвала полицию.

Во время разговора с сотрудником правоохранительных органов остановился автомобиль, из которого вышел мужчина и поспешил к ребенку. Человек рассказал, что, проезжая мимо, в ребенке узнал свою дочь.

Своего ребенка мужчина оставил в детском саду и был потрясен тем, что его дочь оказалась на улице без присмотра.

После разговора с полицией, отец связался с воспитателями, которые, как оказалось, не заметили отсутствия ребенка.

Мужчина с ребенком были провождены в дошкольное учреждение. Руководство детского сада объяснило, что за детьми присматривали три воспитателя, все дети были в отражающих жилетах, а также держались за веревку для прогулок, когда шли по улице. Кроме того,

придя в парк на детскую площадку все дети играли на огороженной территории. Поэтому непонятно, в какой момент девочка исчезла.

Воспитатели, выгуливавшие ребенка, дали свои показания.

В свою очередь отец ребенка объяснил, что он не хочет писать заявление в полицию и отправился с ребенком домой. Дальнейшие действия он планировал обсудить со своей женой.