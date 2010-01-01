Линдерман, возможно, покинет изолятор только 10 мая

Во вторник днем, 8 мая, в Иманте лицами в черной форме и в масках был задержан Владимир Линдерман. «Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком протащили к минибусу. Внутри сидели еще несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции,» - одной из первых в Facebook сообщила журналист и правозащитник Оксана Челышева.

По информации Челышевой, задержание произошло около 15 часов. А в квартире Линдермана идет обыск.

Русский TVNET отправил запрос в Полицию безопасности (ПБ) с просьбой прокомментировать данное задержание. Не называя имен, ПБ ответила, что 8 мая было задержано одно лицо в рамках начатого уголовного процесса. Упомянутый процесс начат 18 апреля о возможных противоправных действиях (скорее всего на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании - прим ред). Речь идет о преступлениях, предусмотренных в 10 разделе Уголовного закона «Преступления против государства».

В связи с начатым уголовным процессом и задержанием, проводится также санкционированный обыск на объекте, связанном с этим лицом. От более подробных комментариев ПБ воздержалось и напоминило, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в предусмотренном законом порядке.

Поздно вечером 8 мая в распоряжении агентства LETA появился комментарий со стороны защиты Линдермана - от адвоката Елены Квятковской, которая отметила, что ее подзащитный действительно задержан за его речь на «Вселатвийском родительском собрании» 31 марта. По ее заверениям, эту речь может прослушать каждый и в ней нет никакого правонарушения.

Квятковская также отметила, что Линдерман находится в изоляторе временного содержания, в котором он по закону может пробыть до 15:00 10 мая, когда истекут 48 часов с момента его задержания. К тому времени ПБ должны решить, какую меру пресечения применить в дальнейшем.

Помимо этого защитница Линдермана планирует обратиться к руководству ПБ с вопросом о методах задержания - ранее Линдерман не сопротивлялся указам государственных властей и есть свидетели того, при каких обстоятельствах он был задержан во вторник, 8 мая.

Напомним, сегодня стало известно, что против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием, на котором критиковалась реформа образования. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Полиции безопасности (ПБ).

Возможно это превентивные меры в преддверии 9 мая.

По оценке Полиции безопасности, в этом году, как и в предыдущие годы, существуют риски в отношении запланированных 9 мая массовых мероприятий в парке Узварас, повышенные риски могут вызвать действия отдельных радикально настроенных людей, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Как и в предыдущие годы, в этом году 9 мая ПБ тоже будет работать в усиленном режиме.