Соцсети сообщают о задержании Линдермана: Повалили на землю и потащили к минибусу

Во вторник днем, 8 мая, в Иманте лицами в черной форме и в масках был задержан Владимир Линдерман. «Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком протащили к минибусу. Внутри сидели еще несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции,» - в Facebook сообщила журналист и правозащитник Оксана Челышева.

По информации Челышевой, задержание произошло около 15 часов. А в квартире Линдермана идет обыск.

Русский TVNET отправил запрос в Полицию безопасности (ПБ) с просьбой прокомментировать данное задержание. Не называя имен, ПБ ответила, что 8 мая было задержано одно лицо в рамках начатого уголовного процесса. Упомянутый процесс начат 18 апреля о возможных противоправных действиях (скорее всего на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании - прим ред). Речь идет о преступлениях, предусмотренных в 10 разделе Уголовного закона «Преступления против государства».

В связи с начатым уголовным процессом и задержанием, проводится также санкционированный обыск на объекте, связанном с этим лицом. От более подробных комментариев ПБ воздерживается и напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в предусмотренном законом порядке.

Напомним, сегодня стало известно, что против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием, на котором критиковалась реформа образования. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Полиции безопасности (ПБ).

Возможно это превентивные меры в преддверии 9 мая.

По оценке Полиции безопасности, в этом году, как и в предыдущие годы, существуют риски в отношении запланированных 9 мая массовых мероприятий в парке Узварас, повышенные риски могут вызвать действия отдельных радикально настроенных людей, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Как и в предыдущие годы, в этом году 9 мая ПБ тоже будет работать в усиленном режиме.