В Пурвциемсе на прогуле с хозяйкой собака насмерть загрызла кота

В понедельник, 7 мая, незадолго после 17:00 вечера в Пурвциемсе на улице Дзелзавас несколько местных размахивали руками, взывая к экипажу Рижской муниципальной полиции. Люди указывали на женщину с собакой - пес был на поводке, но в зубах держал кота.

При выяснении обстоятельств женщина рассказала, что собака неагрессивная и во время прогулки была на поводке, а кот из кустов выбежал неожиданно и у пса сработал инстинкт. После нападения собаки кот погиб.

Взяв показания и все необходимые данные, хозяйку с собакой отпустили домой.

Опрошенные очевидцы при этом рассказали совсем другую версию случившегося: собака не была на привязи, а хозяйка отнеслась ко всему равнодушно.

Выслушав всех, сотрудники полиции дождались специалистов, забирающих трупы животных, и передали им кота.

На данный момент начат процесс об административном нарушении. Возможный штраф составляет 350 евро. Сотрудники Продовольственно - ветеринарной службы должны проверить, не является ли собака бешеной. Если это будет доказано - собаку, возможно, усыпят или стерилизуют, определив несколько ограничений содержания.