Двухлетний малыш в Кенгарагсе искал помощь: Мать и ее друг переборщили с наркотиками

Вечером 7 мая некая жительница многоэтажного жилого дома в Кенгарагсе заметила на лестничной площадке одинокого двухлетнего мальчика. Ребенок время от времени заходил в соседнюю квартиру и потом выходил в коридор. Женщина была обеспокоена безопасностью малыша и решила заглянуть в квартиру, откуда вышел мальчик. Увиденное вызвало у нее шок. Об этом сообщает Госполиция в Facebook.

На полу квартиры лежал мужчина без признаков жизни. Женщина незамедлительно вызвала Неотложную медицинскую помощь. Медики констатировали смерть мужчины 1987 года рождения.

Кроме этого медики обнаружили в квартире женщину без сознания.

Ей была оказана помощь, после чего женщина выпрыгнула через окно квартиры, находящейся на первом этаже, и убежала.

В квартиру приехала Государственная полиция. В этот же момент домой вернулась женщина 1989 года рождения, которая выпрыгнула в окно. Выяснилось, что это была мать двухлетнего ребенка. Она объяснила полиции, что ходила в магазин за молоком, а сына оставила со своим другом.

В распоряжении полиции есть информация, что мужчина, возможно, умер от передозировки наркотиков, а женщина находилась в наркотическом опьянении.

Назначены экспертизы.

Ребенка доставили в Кризисный центр.

Полиция благодарит отзывчивую соседку, которая не осталась равнодушной и вызвала оперативные службы на место ЧП.