В Иманте сбили пешехода: Полиция ищет очевидцев ДТП

3 мая в 00.38 в Иманте, на улице Зентенес, между бульваром Анниньмуйжас и проспектом Курземес, пока что не установленный водитель на неустановленной машине сбил пешехода. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Водитель транспортного средства оставил место аварии и не сообщил о ДТП в полицию.

Полиция просит отозваться очевидцев несчастного случая.

Если у вас есть информация, то звоните в полицию по рабочим дням с 8.00 до 16.30 на номера телефонов 67086980 или 27022029.

Или по номеру 110 в любое время.