Подросток, находящийся в розыске, напал на мальчика из-за сигареты

Днем 5 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о драке на пересечении улиц Кр. Барона и Матиса. На место событий был отправлен ближайший экипаж муниципальной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов по указанному адресу встретили вызвавшего полицию и потерпевшего.

Свидетель сказал, что к молодому парню подошли двое подростков. Один из них внезапно ударил парня по лицу. Мужчина решил помочь молодому человеку и разнял дерущихся. Оба подростка покинули улицу Матиса незадолго до прибытия полиции.

Пострадавший подтвердил показания, заявив, что ни злоумышленник, ни его друг ему не известны.

Драка разгорелась, когда юноша отказался дать сигарету несовершеннолетнему.

В оказании медицинской помощи молодому человеку не было необходимости.

Полицейские немедленно отправились осмотреть указанный район и обнаружили двух подростков, соответствующих описанию. Во время проверки данных выяснилось, что одному из них 14 лет, а другому – 16, более того, он объявлен в розыск.

Нападавший был арестован и доставлен в государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.