За кражу садовой техники из магазинов задержана преступная группировка

Преступная группировка промышляла кражами садовой техники с торговых объектов на всей территории Латвии.

Полицейские задержали воров по горячим следам после совершенной в ночь на 5 мая кражи. Задержаны женщина 1975 г. рожд. и мужчины 1989 и 1984 гг. рожд. Украденные вещи у них изъяты.

В ходе расследования был задержан еще один участник группировки - мужчина 1979 г. рожд.

Мерой пресечения в отношении мужчины 1984 г. рожд. избран арест. Двое задержанных ранее уже были судимы за кражи.

Начат уголовный процесс о краже, совершенной с проникновением в квартиру или другое помещение. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на пять лет, краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа с конфискацией имущества или без нее.