Кроха получил химический ожог глаз от капсулы со стиральным порошком

Вчера, 9 мая, полуторагодовалый малыш жидкостью из капсулы со стиральным порошком получил химический ожог глаз, рассказали в Службе неотложной медицинской помощи.

Ребенок нашел капсулу с порошком и продырявил ее - жидкость прыснула ему в глаза, нанеся химический ожог обоих глаз.

В свою очередь в Риге на новорожденного упал шкафик, прикрепленный над кроватью. Ребенок получил травму грудной клетки.

Оба ребенка доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи отправлялась на 1064 вызова, из которых 183 были связаны с травмами и несчастными случаями.