Доставленный в больницу грабитель украл деньги и одежду пациента и сбежал

На прошлой неделе в Риге за избиение мужчины и нанесение ему ножевых ранений были задержаны двое грабителей, один из которых во время нападения был ранен. Его доставили в больницу, где он умудрился украсть у другого человека деньги и сбежать.

Пострадавший мужчина вечером 2 мая вышел из общественного транспорта, за ним следовали два незнакомца. Они подошли к мужчине и потребовали отдать сигареты и деньги. Тот отказался, после чего злоумышленники повалили его на землю и избили, а также поверхностно ранили ножом. Пострадавший не выпускал свою сумку, поэтому преступники ножом перерезали ее лямку и вырвали.

Свидетель происшествия вызвал медиков и полицию. Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение.

Защищаясь, пострадавший нанес телесные повреждения одному из нападавших, которого также передали под защиту медиков. В свою очередь второго преступника полицейские задержали на месте преступления.

Доставленный в больницу нападавший тем же вечером украл у другого пациента деньги и одежду, после чего сбежал. Полицейские объявили его в розыск. 8 мая патруль заметил мужчину в центре Риги и задержал.

Оба подозреваемых 1981 года рождения ранее уже были судимы за аналогичные преступления, а также за другие имущественные преступления и нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Начат уголовный процйесс за ограбление в группе. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Похищенную сумку со всеми документами на следующее утро нашел местный житель.