Вчера в пожаре погиб один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 40 пожаров, один человек при пожаре погиб, еще один пострадал, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

12 пожаров зарегистрировано в Риге, 3 - в других городах, 16 - в краях Латвии. 9 пожаров были вызваны сжиганием сухой травы.

Вчера ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы. Из одного из водоемов спасатели извлекли тело утонувшего человека. В этом году это уже 26-й такой случай.

С начала года в Латвии в пожарах погибли 32 человека, еще 138 человек пострадали.