В Болдерае сгорели шесть машин

В Болдерае за последние два года в одном и том же дворе сгорели шесть машин. Местные жители считают, что в роли поджигателей выступают хулиганы, которые просто ищут способы, как провести свободное время, сообщает передача Degpunktā на канале LNT.

На улицах Болдераи орудует группа хулиганов, которая умышленно поджигает чужие машины - так думают жители улицы Парадес.

В пятницу, 11 мая, утром они наблдали из окон своих квартир, как в очередной раз вспыхнули две автоашины, оставленые во дворе дома.

«Это был ужасный вид. Гореть начало с правой стороны, очень сильно. После взрыва я проснулась, подумала, что там происходит. Потом увидела, что пламя отражается в окне. Потом смотрю - там такая горящая дорожка вроде как бензин разлили. Пламя принялось за вторую машину», - рассказала соседка владельца сгоревшей машины.

Проснулись все соседи и услышали, как с большим шумом взорвались шины машины.

Местные жители уверены, что это не чья-то месть, а действия хулиганов, которые днями кружат по дворам и ищут, каку бы машину в следующий раз поджечь.