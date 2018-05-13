ЧП на Кр. Валдемара с трактором: Ограничено движение

В минувшую субботу, 12 мая, в Риге на ул. Кр. Валдемара на проезжую часть из трактора вылилось 90 литров топлива. Об это сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Палкавниеце рассказала, что ЧП произошло на Кр. Валдемара, 145. Пожарным удалось остановить утечку топлива и очистить дорогу с помощью абсорбента.

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что утечка толива произошла из-за того, что у трактора пробило бак. На водителя трактора Госполиция составила протокол о загрязнении окружающей среды.

Kr.Valdemāra ielā traktoram, plīstot bākai, izplūda degviela, uzturētāji kopā ar @ugunsdzeseji novērš sekas, @Valsts_policija sastādīs adm.pārkāpuma aktus gan traktora vadītājam, gan juridiskai personai par vides piesārņošanu. pic.twitter.com/u2HlmOAZW9— Emils Jakrins (@EmilsJakrins) May 13, 2018

Из-за ЧП по-прежнему осложнено движение по направлению в центр, сообщили LETA в Госполиции.