Глупая шутка подростков: подарить на день рождения барашка и изгаляться над ним

Пятничным вечером 11 мая сотрудники Госполиции получили вызов от очевидцев, сообщивших, что в Риге, на улице Звайгжню, некие лица издеваются над барашком.

На место происшествия помимо сотрудников Рижского полицейского участка Латгальского предместья прибыли и полицейские из батальона специальных заданий. Полученная информация подтвердилась - возле многоквартирного дома стояла компания молодых людей, которая там же привязала барашка.

Полицейские выяснили, что у одного из компании день рождения и остальные подарили ему скотинку.

Учитывая то, что животному необходимы соответствующие условия содержания, а двор многоквартирного дома совсем неподходящее для него место, связавшись с Рижским зоопарком, баран на полицейском бусике был доставлен в зоосад.

В связи со случившимся начато административное дело по статье 106 протокола об Административных нарушениях - о нарушении содержания, использования и перевозки животного. За такие правонарушения высказывают предупреждение или выписывают денежный штраф в размере от 7 до 350 евро физическим лицам, и от 15 до 700 евро юридическим лицам, конфискуя животное или нет.

Полиция сейчас выясняет, где молодежь взяла животное и другие обстоятельства случившегося, поэтому просит отозваться всех, кто владеет нужной информацией по телефону 67086302 или 110.