От оправдания до тюремного срока: Как жителей Латвии наказывают за осквернение флага

«Запретил своему ребенку прикалывать к одежде ленту цвета крови, разрешив носить значок с чебурашкой», «В то время, когда должен был выполнять принудительные работы, снял флаг и скрылся», «Сжёг часть декора на автобусной остановке», - вот реальные цитаты из латвийских уголовных процессов. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о судебных делах по 93 статье Уголовного кодекса - осквернении государственных символов.