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От оправдания до тюремного срока: Как жителей Латвии наказывают за осквернение флага

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Lita Krone/LETA

«Запретил своему ребенку прикалывать к одежде ленту цвета крови, разрешив носить значок с чебурашкой», «В то время, когда должен был выполнять принудительные работы, снял флаг и скрылся», «Сжёг часть декора на автобусной остановке», - вот реальные цитаты из латвийских уголовных процессов. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о судебных делах по 93 статье Уголовного кодекса - осквернении государственных символов.

1

История 1: Уши чебурашки, латвийская лента и социальные сети
2

История 2 - классическая
3

История 3 - классическая «с отягчающими»
4

История 4: Уголовник со стажем, изъятие органов и кража флага
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