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Пардаугава: Столетний водитель совершил аварию

TVNET
Место аварии | Фото: Foto: Pašvaldības policija

В конце прошлой недели столетний автоводитель спровоцировал аварию, об этом сообщает представитель Рижской полиции самоуправления.

ДТП произошло в субботу, 12 мая, около 12 часов дня.

Во время патрулирования Пардаугавы работники полиции заметили, что водитель красной Mazda совершая движение задним ходом, въехал в стоящий серебрянный Mercedes-Benz.

Полицейские остановили водителя Mazda, который собирался продолжить движение.

В ходе разговора стражи порядка выяснили, что водитель не заметил столкновения и поэтому собирался уехать. В ходе проверки личности автоводителя выяснилось, что мужчине сто лет.

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