Экс-руководитель Центрального рынка Абрамов осужден за взяточничество

Бывший председатель правления Рижского центрального рынка Анатолий Абрамов признан виновным во взяточничестве и не разрешенном хранении патронов для пистолета Макарова, об этом в понедельник, 14 мая, сообщила передача LTV «Панорама».

Одновременно Абрамов был оправдан за разглашение сведений в рамках досудебного расследования и взяточничестве по другому эпизоду.

Такое решение было принято Рижским окружным судом в начале мая в первом из нескольких уголовных дел, в которых обвиняется Абрамов, сообщает «Панорама».

Конкретное дело связано с закупкой услуг дезинсекции и дератизации для Центрального рынка, в которой победила фирма Dezinfa.

Согласно обвинению, Абрамов использовал топливную карту компании за подготовку спецификации закупки.

Суд присудил Абрамову штраф в размере 13 700 евро и запрет в течении трех лет занимать должности в государственных и учреждениях самоуправления.

В свою очередь глава Dezinfa Дзинтарс Визбулис был оштрафован на 9460 евро за взяточничество и подделку бухгалтерских документов.