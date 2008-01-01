В Риге пропал десятилетний мальчик - полиция просит о помощи

Полиция ищет пропавшего без вести десятилетнего Артура Юшу. Мальчик вышел из дома в Риге и пока не вернулся.

Мальчик 2008 года рождения вышел из своего дома на улице Тапешу, в Риге, около 17:00 и на данный момент не вернулся.

Приметы: рост 130 см, короткие, светлые волосы, был одет в зеленую майку с надписью Summer, зеленые шорты, на голове - черная шапка, на ногах синяя спортивная обувь Nike.

Если вам что-нибудь известно о месте нахождения мальчика, сообщите в полицию по телефону 67014002 или 110!