Полиция просит о помощи: в Огре пропал пенсионер

Огрский участок Госполиции разыскивает Мартиньша Домбровскиса 1943 года рождения, который 8 мая этого года вышел дома по адресу ул. Туркалнес в Огре и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые седые волосы, лицо небрито несколько дней (седое).

Был одет в бежевую куртку песочного цвета, полосатую (черное с белым) рубашку, темные спортивные штаны с белой полосой по краям, черные ботинки, льняные носки, на голове - светлая шапка с козырьком. С собой были перчатки и очки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят звонить по номерам телефонов 65002400, 26653677, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.