В Риге по подозрению в убийстве молодой женщины задержаны два гражданина Индии

В пятницу, 11 мая, незадолго после полуночи в Риге, на проспекте Виестура из окна восьмого этажа выпала женщина 1985 года рождения. Она погибла. По подозрению в убийстве Госполиция тут же задержала двух граждан Индии. Начат уголовный процесс и выясняются все обстоятельства случившегося, а также мотивы содеянного. Выбранная мера пресечения по отношению к подозреваемым - задержание.

11 мая сотрудники полиции получили информацию от жителей о том, что в Риге, на проспекте Виестура, некая женщина упала из окна восьмого этажа. Прибыв на место происшествия, у входа в подъезд был обнаружен труп женщины 1985 года рождения. Выяснилось, что, возможно, женщину из окна вытолкнули.

Сотрудники правоохранительных органов тут же начали расследование и той же ночью задержали двух мужчин - граждан Индии 1992 и 1993 года рождения. Установлено, что погибшая знала одного из подозреваемых. Согласно полученной информации, между женщиной и мужчинами в квартире возникла ссора, однако другие подробности еще выясняются.

В связи со случившемся возбужден уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона - за убийство. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 5 до 20 лет. На данный момент оба подозреваемых задержаны.