«Это моя мама!»- сын опознал страшную находку в Огре

Во время Большого субботника в Огре люди нашли в лесу труп, который уже начал разлагаться.Житель Огре Руслан сообщил передаче Bez Tabu, что это тело его пропавший мамы. Мужчина в этом уверен.

Мама Руслана пропала 21 ноября 2017 года и до сих пор числилась в списках без вести пропавших.

О найденном теле Руслан узнал случайно, спустя восемь дней после страшной находки. Он смотрел фотографии, как прошел субботник и по одежде личным вещам опознал свою маму.

Сразу после этого мужчина заметил, что в полицейском участке Огре пропала фотография его родственницы с доски: «Пропали без вести».

В свою очередь у полиции Огре много вопросов по найденному во время субботнику тела и полицейские не спешат с выводами. Только после теста ДНК можно будет с уверенностью установить личность тела. Результаты анализа будут готовы через три месяца.