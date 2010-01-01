Дикое ДТП в Юрмале: авто «летели» в 10 метрах от детской площадки и остановки (фото)

Вчера в Юрмале произошла жуткая авария. Сразу успокоим, что все участники ДТП остались живы. И это действительно счастливая случайность.

Вчера, около 16 часов участок дороги с односторонним движением по направлению к кафе Madam Brios встал в большую пробку - здесь произошла авария с участием автомобиля Audi и микроавтобуса. Она произошла буквально на пешеходном переходе - в 10 метрах от детской площадки по одну сторону дороги и на таком же расстоянии от остановки общественного транспорта - по другую.

Как отмечают очевидцы, виновник ДТП - водитель легкового автомобиля - мужчина вел себя неадекватно еще в Дубулты: резко стартовал на светофоре, превышал скорость, подрезал. И доездился...

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

По словам свидетелей, после ДТП из машины, разбитой «всмятку», он вышел сам, но пострадала женщина, которая находилась в фургоне при столкновении с Audi. С травмами она доставлена в больницу. Сам «бусик» от удара влетел на обочину и снес трансформаторную будку.

Отметим, что этот район - излюбленное место для прогулок семей с детьми, то что никто из пешеходов не пострадал - просто чудо.