Вор брусчатки был задержан с поличным

Среди белого дня в Елгаве 50-летний мужчина украл брусчатку с перекрестка ул.Добелес и Пулквежа Бриежа, но, благодаря бдительности прохожего вор был задержан с поличным

Сообщение о краже брусчатки патрульные полиции самоуправления получили в 12.44.

Выехав на место происшествия, они узнали, что похититель брусчатки вошел во двор многоквартирного дома по ул.К.Барона. Брусчатку, как пояснил стражам порядка вызвавший их очевидец происшествия, мужчина сложил и вез в детской коляске.

Задержанный мужчина не стал отрицать, что украл брусчатку с вышеуказанного перекрестка. Брусчатку пришлось вернуть на место, а для дальнейшего разбирательства его доставили в участок Госполиции.