В Риге на ходу загорелся автобус «Rīgas satiksme»

Вчера на маршруте из центра в Ильгюциемс загорелся автобус предприятия «Ригас сатиксме», курсирующий по 3-му маршруту, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Байба Барташевича.

Пассажиры в результате происшествия не пострадали.

Инцидент произошел с одним из самых старых автобусов РС выпуска конца 90-х гг., который уже в ближайшее время планировалось заменить на новый.

«Водитель автобуса заметил, что повысилась температура двигателя, поэтому высадил пассажиров, вызвал техническую бригаду предприятия и устранил аварийную ситуацию», - рассказала представитель РС.

Причиной возгорания стало повреждение в вентиляторе автобуса.