«Она кричала: Держите, держите!» - свидетели о трагической смерти женщины на Саркандаугаве

Жильцы многоэтажного дома на проспекте Виестурас, на Саркандаугаве и представить себе не могли, какие события происходят в одной из квартир. Услышав ночной шум люди вышли на улицу и увидели тело транически погибшей молодой женщины, у которой остался малолетний сын, рассказывает Degpunktā.

Версии жильцов о событих трагической ночи 11 мая, когда 28-летняя мама выпала из окна на восьмом этаже, различаются.

«Некоторые говорят, что она сидела и курила, но она очень сильно кричала, очень. Они сильно ругались», - вспоминает соседка Светлана.

Сын соседки услышал шум и вышел посмотреть на улицу, а там у самых дверей дома лежала женщина. Светлана говорит: «Знаете, такое впечатление, что ее вытолкали из окна».

Версии свидетелей трагедии отличаются - одни говорят, что женщину вытолкали, а другие, что подозреваемых в убийстве молодой женщины, задержли необоснованно.

Еще одна женщина рассказала: "Они держали, но не удержали, это мое впечатление...., потому, что женщина кричала: "Держите, держите!".

По подозрению в убийстве женщины полиция задержала двух братьев 24 и 25 лет, граждан Индии. Полиция уверена, что одного из них погибшая знала, а соседи утверждают, что не просто знала, а пара жила вместе и заботилась о сыне погибшей дошкольного возраста.

Сейчас ребенок находится у родственников погибшей, а квартиру, которую молодая мама снимала, опечатали.

В связи со случившемся возбужден уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона - за убийство. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы сроком от 5 до 20 лет. На данный момент оба подозреваемых задержаны.