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По подозрению в мошенничестве задержаны сотрудники ГПСС

TVNET
Фото: Edijs Pālens / LETA

По подозрению в мошенничестве группой лиц и злоупотреблении служебного положения на этой неделе Бюро внутренней безопасности задержало два должностных лица Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и два гражданских лица.

Лица подозреваются в уголовных деяниях в сфере закупок ГПСС.

В Бюро внутренней безопасности начат уголовный процесс по второй части статьи 177 и статьи 318.

К должностным лицам ГПСС применен статус подозреваемых и меры пресечения, несвязанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать конкретную должность.

У гражданских лиц - статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Бюро внутренней безопасности продолжает досудебное расследование.

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