По подозрению в мошенничестве задержаны сотрудники ГПСС

По подозрению в мошенничестве группой лиц и злоупотреблении служебного положения на этой неделе Бюро внутренней безопасности задержало два должностных лица Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и два гражданских лица.

Лица подозреваются в уголовных деяниях в сфере закупок ГПСС.

В Бюро внутренней безопасности начат уголовный процесс по второй части статьи 177 и статьи 318.

К должностным лицам ГПСС применен статус подозреваемых и меры пресечения, несвязанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать конкретную должность.

У гражданских лиц - статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Бюро внутренней безопасности продолжает досудебное расследование.