Перепутав упаковки, женщина закапала себе в глаза суперклей

В пятницу в Курземском районе женщина 70 лет перепутала упаковки и вместо капель для глаз закапала себе суперклей, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Женщина с химическими ожогами доставлена в больницу.

В то же время в Видземском регионе 44-летнего мужчину на поле забодала корова. При падении мужчина получил травму спины, он находился в поле один и не мог позвать на помощь. Позже, когда он был найден, с травмой головы и спинного позвонка он был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1014 вызовов, 200 из которых были связаны с травмами.