Зажигалка и литр бензина - запугивая собутыльников, мужчина спалил их дом

В Зилупе некий пьяный мужчина хотел припугнуть своих знакомых зажженной зажигалкой над бутылкой с бензином, а в результате спалил дом, к тому же в происшествии тяжело пострадал один человек.

Согласно судебному решению, мужчину приговорили к 360 часам принудительных работ, а также применили меру пресечения - не покидать конкретного места. Также он должен возместить материальные потери в размере 11 000 евро и моральную компенсацию в размере 1000 евро.

В решение сказано, что мужчина в доме своего знакомого так разозлился, что отправился в коридор и взял пятилитровую бутылку, в которой был приблизительно литр бензина. После этого мужчина подошел к своим трем компаньонам и включил зажигалку прямо над горлышком бутылки. Бензин воспламенился, мужчина бросил бутылку на пол, обрызгав сидящих людей и вызвав пожар, в результате которого дом полностью сгорел.