Несчастные случаи на железной дороге: семь погибших за пять месяцев

За первые пять месяцев этого года в Латвии на железной дороге произошло уже 10 несчастных случаев, погибли семь человек, еще трое пострадали, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз).

В прошлом году в Латвии на железной дороге было зарегистрировано 30 несчастных случаев и 32 пострадавших, 23 из них погибли.

Сегодня ЛДз начинает социальную кампанию, посвященную безопасному пересечению рельсовых путей и поведению вблизи железной дороги.

Благодаря подобным проводимым ЛДз кампаниям в течение 10 лет количество несчастных случаев на железной дороге удалось сократить, однако ежегодно в них все еще погибают или получают травмы несколько десятков человек.

«Несмотря на то, что статистика в целом улучшается, несчастные случаи на железной дороге, к сожалению, все еще происходят, в основном из-за невнимательности, лихачества, безответственного поведения и несоблюдения правил безопасности. В нынешней кампании мы призываем каждого помнить, что борьба с поездом не может рыть равной, и проигрывает в ней не только погибший, но и машинист поезда, под который тот попал», - отметил президент ЛДз Эдвин Берзиньш.

В прошлом году машинисты поездов были вынуждены экстренно тормозить 96 раз, в 66 случаях это позволило избежать несчастья.

Масса грузового поезда может достигать 6000 тонн, пассажирского - около 1000 тонн. Поезд развивает скорость от 80 до 120 км/час, а его тормозной путь составляет от 200 м до 1 км, то есть последствия столкновения поезда с человеком или автомашиной - трагические, подчеркивает ЛДз.

ЛДз проводит кампанию по безопасности в сотрудничестве с Госполицией и АО «Пасажиру вилциенс».