За год правоохранительные органы получили 11 заявлений о мошенничестве с фондами ЕС

В прошлом году правоохранительные органы получили 11 заявлений о возможном мошенничестве со средствами из фондов ЕС, говорится в докладе действующей в подчинении Министерства экономики Службы по координированию борьбы с мошенничеством о работе в 2017 году.

Один уголовный процесс в 2017 году был начат по собственной инициативе следственных органов, четыре заявления получило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), шесть - Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), одно - Генпрокуратура.

В одном случае информацию БПБК подала Служба по координированию борьбы с мошенничеством, еще в одном - частное лицо, в двух - анонимный заявитель.

Три из шести полученных УБЭП заявлений подали администрирующие фонды ЕС учреждения, одно - Служба по координированию борьбы с мошенничеством, одно - Генпрокуратура, одно - общество. В одном случае УБЭП начала уголовный процесс по собственной инициативе.

Прокуратура в прошлом году получила одно заявление от гендиректора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.