Забавы британских туристов в Риге: в кафе имитировали секс с куклой

19 мая около 22:00 работники центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о нескольких туристов, которые на надувной кукле имитировали сексуальные действия в одном из уличных кафе старого города.

Вызвавшая полицию женщина указала туристам на неадекватное их поведение, однако вскоре разгорелся конфликт. Ситуацию пришлось разрешать муниципальной полиции.

Стражи порядка, явившись по указанному адресу, встретили несколько посетителей кафе, в том числе женщину их вызывавшую. Она пояснила, что сидела в кафе со своим несовершеннолетним сыном. Рядом туристы из Великобритании, которые подвыпили, неожиданно стали имитировать сексуальные действия с надувной куклой.

В момент появления полиции иностранцы мирно сидели за своим столом. Надувную куклу они сдули и отложили в сторону. Иностранцы пояснили, что организовали другу мальчишник и не знали, что своими действиями могут кому-то помешать.

С туристами проведена беседа, после чего они извинились и перед женщиной и перед ее сыном.