Выполняя служебные обязанности, полицейский ограбил пьяного водителя

Бюро внутренней безопасности (IDB) попросило прокуратуру выдвинуть обвинение против сотрудника Земгальского регионального управления Государственной полиции за ограбление пьяного водителя, выяснило агентство LETA в IDB.

Выполняя служебные обязанности по патрулированию дорожного движения, полицейский остановил машину, которой управлял водитель в алкогольном опьянении и без водительских прав.

Во время осмотра машины нарушителя, полицейский снял автомагнитолу, находящуюся в салоне и положил его в служебную машину, а после работы отнес трофей домой.

За кражу в мелкиз размерах полицейскому грозит тюремное заключение сроком на один год, ппринудительные работы или денежный штраф.