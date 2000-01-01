Травля ученика в школе: Пострадавший получил копенсацию 2000 евро

В 2017 году против Таллинна было инициировано два судебных процесса, связанных с травлей детей в школах. По одному из них город проиграл и был вынужден выплатить истцу 2000 евро.

Согласно данным юридической службы Таллинна, речь идет об издевательствах над ребенком со стороны его соучеников.

Об инциденте были поставлены в известность как классный руководитель, так и школьная администрация, но те не сумели адекватно отреагировать, пишет Rus.ERR.

Начавшийся судебный процесс завершился тем, что жалоба истца против Таллинна была частично удовлетворена, и городу пришлось выплатить 2000 евро.