Рабочая схема мошенников: продать трактор, которого нет

В этом году Госполиция получила уже несколько заявлений от жителей, ставших жертвами мошенничества с сельскохозяйственной техникой. Потенциальным покупателям предлагают приобрести несуществующую технику, выманивая тысячи евро в качестве аванса. Госполиция уже повторно напоминает фермерам тщательно оценивать объявления на порталах и не покупать технику, которую не видели лично.

С января этого года по 20 мая в Уголовное управление Госполиции поступила информация уже о 12 случаях подобного мошенничества. Схема схожая: фермеры покупают тракторную технику через порталы объявлений, а товар не получают.

Проблема выявлена по всей Латвии - в Курземе констатированы 3 случая, в Видземе также три, в Латгале четыре и в Земгале - два. Размер причиненного ущерба уже достиг нескольких десятков тысяч евро.

Так как подобные случаи все еще продолжаются, Госполиция призывает быть внимательнее и убеждаться в наличии товара перед его покупкой.

Мошенничество касается именно сельскохозяйственной техники - мошенники размещают объявления с фотографиями и техническим описанием, предлагая выгодные цены, зачастую ниже рыночных.

С клиентами мошенники общаются по телефону или в переписке и отправляют платежку для аванса, чтобы организовать продажу. В тот момент, когда аванс получен, мошенники пропадают с концами.

Иногда мошенники представляются сотрудниками известных фирм этой отрасли и даже используют электронную почту с похожим названием, изменяя лишь точку, букву или другой символ в адресе.

Госполиция предупреждает - покупая технику, будьте бдительны!