Вызов на Юглу: две мамы выпивали, а на замечание ребенка влепили ему оплеуху

Днем 12 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов на Юглу, где происходил семейный конфликт. Патруль вызвала молодая девушка, сообщив, что уже с самого утра ее мать с подругой выпивают. На замечание подруге матери отправляться уже домой со своими детьми, девушка получила оплеуху. Она упала на пол, а агрессивная женщина отобрала у нее телефон и ударила еще и ногой, - так описала произошедшее вызвавшая полицию старшая дочь хозяйки квартиры.

В квартире были обнаружены две подвыпивших женщины, а также их дети: малыши двух и пяти лет нападавшей подруги и еще четырехмесячный младенец - сестричка вызвавшей полицию девушки.

На вопрос о применении силы по отношению к подростку, обе утверждали, что причиной ссоры стал мобильный телефон.

У обеих констатирована концентрация алкоголя в крови - у матери пострадавшей девушки 3,02 промилле, а у подруги 1,55 промилле.

На место прибыла и Служба неотложной помощи, которая госпитализировала девушку для дальнейших обследований. Детей двух и пяти лет забрал отец, а младенца отправили в кризисный центр.

Начато административное дело о физическом и эмоциональном насилии над детьми. Дело также отправлено в Сиротский суд и в Отдел профилактики детский правонарушений Рижской муниципальной полиции.