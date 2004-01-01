По простыням, через решетку, на Эквадор: как сбегают из мест заключения в Латвии

Находящиеся на скамье подсудимых, арестованные, задержанные и помещенные в изолятор нередко предпринимают попытки сбежать, тем самым пытаясь избежать наказания за совершенные ранее правонарушения и уголовные преступления. В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о случаях из судебной практики, когда латвийцев судили за побег из под стражи, изоляторов временного содержания и даже из тюрем.

История 1: Побег из зала суда

Холостой гражданин Латвии с основным образованием Михаил (здесь и далее имена изменены - прим.ред.) имел шесть протоколов об административных нарушениях. Однако 7 марта 2017 года в 9:40 утра в Добеле он был задержан как подозреваемый по уголовному делу. Ознакомившись с содержанием протокола и подписав его, мужчина был доставлен в изолятор.

Уже на следующий день, 8 марта, Михаила конвоировали с зал суда. Заседание длилось полтора часа, после чего судья вынес решение - приговорить мужчину к лишению свободы.

Михаил, который все это время находился под охраной представителей полиции на специальной огражденной территории, услышав о том, насколько суровое наказание его ожидает, попытался сбежать.

Он перепрыгнул через ограждение, выскочил из зала суда, пронесся по коридору, выскочил из здания, где и был снова задержан.

Итог: Мужчина был признан виновным и получил дополнительное наказание - 100 часов принудительных работ.

История 2: Побег из изолятора

13 сентября 2017 года Сергея задержали и доставили в изолятор временного содержания на ул. Матиса. Дело в том, что мужчина находился в розыске. На его поиски потребовалось 6 дней.

В 16:40 преступника поместили под стражу. Спустя несколько часов, воспользовавшись невнимательностью дежурившего сотрудника, Сергей смог дотянуться до ключа, который был оставлен в корзинке велосипеда недалеко от решетки изолятора.

С помощью ключа злоумышленнику удалось поднять защелку на двери и высвободиться из небольшого помещения, в котором он находился. Также мужчина смог незаметно пройти по коридору и покинуть помещение Госполиции.

Итог: Мужчина был признан виновным и приговорен к дополнительным 3 месяцам лишения свободы.

История 3: Побег из тюрьмы «открытого типа»

В ноябре 2004 года Дмитрий был приговорен к лишению свободы на 13 лет и 1 месяц, с дальнейшим пробационным надзором на 3 года. Наказание мужчина отбывал в Олайнской тюрьме.

Странно, но, «отсидев» практически весь срок, Дмитрий почему-то принял решение сбежать. Так, 2 октября 2017 года, в 8:57 утра, осужденный быстро перепрыгнул через два ограждения открытой части Олайнской тюрьмы, пытаясь сбежать, однако был задержан.

Итог: Дмитрий был признан виновным и получил дополнительное наказание - 180 часов принудительных работ.

История 4: Настоящий побег из тюрьмы

Это не первый случай, когда из Олайнской тюрьмы сбегали заключенные. ЧП, которое произошло в 2015 году, оказалось намного серьезней, чем вышеописанная история. И если Дмитрий сбежал из тюрьмы «открытого типа», то Каспар, имевший 8 судимостей, перепилив решетки, сбежал из тюрьмы «настоящей», находящейся по соседству.

Так, в ночь на 20 марта 2015 года, мужчине удалось распилить решетки, выбраться из камеры, перелезть через стену и покинуть территорию Олайнской тюрьмы.

Он сбежал без документов и денег. Не вооружен, но мог быть быть очень опасен. В рамках уголовного процесса представители правоохранительных органов долгое время пытались выяснить, откуда у заключенного оказались инструменты. Каспар был осужден за грабеж на два года и шесть месяцев. Сидеть ему оставалось всего год, поэтому его побег законопослушным людям, также как и в предыдущем случае, кажется иррациональным.

О возможном местонахождении беглого заключенного сообщали из разных районов города, которые тут же проверялись полицейскими. В конце концов, спустя три недели, преступника обнаружили в рижском микрорайоне Плявниеки. По данным главы Управления мест заключения беглый заключенный за эти три недели несколько раз менял места дислокации.

Итог: Мужчине, которому на момент побега оставалось провести в тюрьме один год, срок заключения увеличили еще на такой же период. Также к 11 должностным лицам, начальнику тюрьмы и надзирателям, было применено дисциплинарное взыскание.

Истории 5-∞: Сбежавший по простыням, задержанные на границе и наркокурьер

Вышеупомянутые жители Латвии, пытавшиеся избежать наказания, сбегая из зала суда, изоляторов и тюрем, не единственные в латвийской судебной практике. Есть и еще более неординарные истории.

Так, например, в августе 2006 года,

Ингарс, осужденный за кражу, был доставлен в Агентство душевного здоровья для прохождения психоневрологической экспертизы. Ночью мужчина сбежал, спустившись с третьего этажа по простыням.

Его поймали спустя 2 дня. Как позже выяснило следствие - у Ингарса был подельник, который ожидал его у агентства на автомобиле.

Еще один беглец - Максим, также осужденный за грабежи. Мужчина отбывал наказание в Елгавской тюрьме закрытого типа, однако ему было дано разрешение выходить за пределы тюрьмы для уборки прилегающей территории. Одна из таких уборок закончилась бегством осужденного - его также удалось задержать лишь спустя несколько дней в Агенскалнсе.

Известны и случаи, когда сбежавших преступников не удавалось разыскать - так, например,

осужденный на 10 лет латвиец сбежал из тюрьмы в Вецумниеки в 2005 году. Установить его местонахождение удалось лишь в 2009 году, после того как экс-обитатель Вецумниеки стал фигурантом дела о контрабанде 17 тонн кокаина на Эквадоре.

Однако это, пожалуй, исключение из правил - в большинстве случаев беглецов, намеревавшихся скрыться за рубежом, задерживали на границах.

Напоминаем, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, читайте здесь:

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