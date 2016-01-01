Дорожник подделывал протоколы и «одалживал» радар для вымогания взяток

Видземский районный суд приговорил дорожного полицейского к условному сроку и принудительным работам за то, что он использовал «одолженный» на работе радар и с его помощью незаконно ловил водителей, превышающих скорость, оформляя поддельные протоколы и принимая взятки.

Согласно решению, полицейский осужден за один эпизод со взяткой и пять эпизодов по подделке документов.

Суд постановил условный срок на два года и принудительные работы на 310 часов, а также на два года запретил занимать государственную должность. Помимо этого ему назначен испытательный срок в два года.

По решению ясно, что младший инспектор в сентябре 2016 года на служебном автомобиле без специальной маркировки и с переносным радаром MultaRadar C был отправлен на контрольную точку в Паргауйский край. Вместо этого предприимчивый дорожник отправился в другую дислокацию и самостоятельно с помощью прихваченного устройства Iskra-1 в жилом месте реализовал контроль скорости автоводителей.

На месте полицейский задержал одного водителя и принял от него взятку в размере 10 евро. Другому автоводителю дорожник выписал поддельный протокол нарушения. Всего он выписал пять поддельных протоколов, которые водители подписывали, не глядя.