В Старой Риге британские туристки напали на цветочные горшки

В Старой Риге две гражданки Великобритании были оштрафованы за то, что перевернули цветочные горшки.

В понедельник, 21 мая, незадолго до 4 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили двух девушек на улице Калькю, которые начали переворачивать декоративные цветочные горшки. На место событий был послан ближайший экипаж муниципальной полиции.

Стражи порядка заметили возможных нарушительниц у одной из гостиниц Вецриги. Девушки, увидев полицейских, забежали в гостиницу, где были остановлены и приглашены в оперативный транспорт.

Во время разговора выяснилось, что они - гражданки Великобритании. Во время просмотра видеозаписей было констатировано, что цветочные горшки переворачивали обе туристки, поэтому был составлен протокол административного нарушения по факту мелкого хулиганства, каждая была оштрафована на 100 евро.

Нарушительницы оплатили штраф с помощью банковской карты на месте.