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Toyota вверх тормашками: в Лимбажи столкнулись три автомобиля

TVNET
Фото: Valsts policija

23 мая в 20:45 в Лимбажи, на улице Ригас, произошло столкновение сразу трех автомобилей - Toyota, за рулем которой находился водитель 1994 года рождения, Audi с водителем 1987 года рождения и Opel с водителем 1992 года рождения.

В дорожном происшествии пострадал водитель Toyota, однако от госпитализации он отказался.

FOTO: Valsts policija

Ни у одного из водителей не констатировано опьянение.

По первоначальной информации, возможно, водитель Audi не пропустил ехавшую по главной дороге Toyota и в результате столкновения машина врезалась еще и в Opel. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Все были пристегнуты.

FOTO: Valsts policija

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