В Кулдигском крае конфисковано свыше 3 млн сигарет без акцизных марок

Полиция обнаружила в Кулдигском крае нелегальный цех по производству водки и конфисковала более 3 млн сигарет без акцизных марок - это крупнейшее количество нелегальных табачных изделий, изъятых в Курземе, сообщила представитель Курземского регионального управления полиции Сигне Штейнберга.

16 мая по подозрению в незаконном обороте акцизных товаров задержан мужчина 1976 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с другими правонарушениями.

При проведении обыска было обнаружено 3 268 420 сигарет без латвийских акцизных марок, а также цех по производству поддельной водки известных марок, где изъято 2043 литра нелегальных водки и спирта.

FOTO: Valsts policija

Кроме того, конфисковано 1500 литров горючего и два транспортных средства, которые использовались для транспортировки нелегальных акцизных товаров.

Полиция возбудил уголовное дело по статье Уголовного закона о незаконном изготовлении, хранении и перемещении алкогольных напитков и табачных изделий в крупном размере.