На охраняемой парковке в Пурвциемсе ночью погорели машины, мотоцикл и мотороллер

В ночь на 24 мая на охраняемой стоянке на углу улиц Унияс и Стирну, недалеко от магазина SuperNetto, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть транспортных средств, подтвердили TVNET в Госполиции. Очевидцы сообщили, что помимо машин, также пострадали мотоцикл и мотороллер.

FOTO: Фото очевидца

Как сообщил kriminal.lv, вызов на место происшествия был получен в 3:49, пожарные прибыли на место через девять минут. Пожар был ликвидирован к 5:18 утра.

Подробности смотрите на видео, которое прислала читательница Русского TVNET.

Представитель Госполиции Симона Гравите в свою очередь рассказала TVNET, что вызов на улицу Стирну был получен в 4 утра, там горели машины. На месте выяснилось, что первой загорелась машина Mercedes Benz и пламя перекинулось на ближайшие автомобили.

Всего горело шесть транспортных средств. Начат уголовный процесс, назначены экспертизы.